外界關心口罩令何時鬆綁？防疫指揮官王必勝昨(9日)表示，口罩鬆綁將分階段實施，第一階段是分室內和室外規範，預計本月上路；第二階段參考其他國家如何正面表列「強制配戴口罩場所」，至於現在很多國家已不會強制配戴口罩，而是建議，「這可能就是第三階段」。對於口罩鬆綁期程曝光後，網友反應有點令人意外，並非一面倒支持，多數網友竟是認為「簡單說就是要人民自己決定要戴不戴，確診也不關政府的事」、「可以解散了嗎？」。

根據《中國時報》今(10日)報導，衛福部長薛瑞元表示，口罩鬆綁將分階段進行，本月即可上路，第一階段「室內與搭乘交通工具仍須配戴，室外原則性不戴」，但跨年、演唱會、選舉造勢場仍要配戴口罩。第二階段參考其他國家如何正面表列「強制配戴口罩場所」，至於現在很多國家已不會強制配戴口罩，而是建議，「這可能就是第三階段」。

依此，指揮中心並表示12月有望開放婚宴酒席逐桌敬茶酒，「希望尾牙、春酒都能恢復，活絡經濟」。

此一口罩令鬆綁引起網友熱議。不少網友湧入相關報導底下留言，部分更有超過百則討論，有人指出「麻煩乾脆一點，回到2020年之前的狀態，然後解散指揮中心」、「黑數到處有，口罩一取下，我看...」、「政策搞得好像施捨」、「甩鍋給人民了，這防疫手段真的很糟糕」、「又是那種模稜兩可的」、「本來就沒必要強制，又不是極權國家」。