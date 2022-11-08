不少公司會在辦公室張貼或放置警語提醒員工，一名網友分享公司警語，只見上面寫著「我不會」已經害了大家5000年，不會就要主動詢問和學習，什麼都不會的話還來幹嘛？貼文吸引7.7萬人朝聖討論，兩派人馬戰翻，有些人痛批公司很可惡，啥都會幹嘛還來工作，但也有網友認為，不會沒關係，但態度很重要，一句我不會就想抵賴，也沒有要學的心態，是真的讓人很厭煩。

一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享公司內部放的警語，從照片中可見，一張A4紙張的上半部印著斗大的「我不會」，下方則寫說「這句話已經害了我們5000年，請不要再跟我講我不會，你不會要主動去問，你不會要主動去學，你不會要叫人教你，你不會、你不會，你說你什麼都不會，那你還來做什麼？」

貼文吸引7.7萬人朝聖，不少網友痛批這間公司的警語很可惡，如果真的什麼都要會，那何必替人工作？自己出來做不是更好，而且能者不是多勞，是會過勞。「說我不會，然後問了還要被酸，這你都不會」、「一旦被發現你會，那就什麼都給你做」、「我啥都會的話，還來你這邊工作幹嘛」、「我老闆說不會就學，不會的跟他說，他會教，當下好感動，後來我的工作越來越多，最後離職了」。

不過，也有網友表示，現在很多人入職以後，問他什麼都說我不會，而且態度還有點擺爛，完全沒有想要學習的心態，也許該公司遇到太多這類型的人，才會受不了，決定放警語來提醒這些人。