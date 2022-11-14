國立中山大學精準醫學研究所合聘教授董立大成立「智慧核心股份有限公司」，提供客製化人工智慧核心技術服務，協助企業量身打造優化、研發、生產、製程等獨門技術，已累計5件成功案例，14日與中鴻鋼鐵公司簽訂MOU。

董立大2019年於中山大學成立AI中心，瞄準周邊企業，第一年就成功簽署9案，產學合作總額近1000萬元。董立大2022年8月退休，9月設立「智慧核心股份有限公司」，提供人工智慧核心技術服務。

過去五年Google、Microsoft、IBM陸續在台灣成立AI研發中心，人工智慧的研發與應用勢不可擋。董立大認為，台灣著力於人工智慧的引介、研究、開發，業界也期待藉由導入AI達到產能增加、製程問題預測、自動化協助、研發產品、優化製程等效果，但現行AI公司多模仿或套用相關套裝模組，成功率不到1成。

「人工智慧的核心技術在於演算法」，董立大直言，企業需求各異，萬用套裝軟體並不能解決所有企業的需求。團隊會在前置作業時審慎評估，與專業人員反覆釐清核心問題，客製化撰寫AI程式確保系統的成長性和延伸性，從單點問題進行AI協助，逐步達到AI置入全面自動化，結合跨領域技術改善舊製程，解決問題、增進效能、提高成功率。過去1年多來已累計至少5件成功案例。

董立大認為，創立公司不只能專注投入AI產業，更能保障他的投資人，期待未來能從AI出發，投入大量產學合作。例如在醫學領域導入AI，有望推展精準醫學邁向新里程，目前醫界已成功透過表皮感測器、紅外線檢測、汗液檢測等方法，在生活中進行非侵入形式的長期監督，蒐集個人身體指數的大數據，未來小至偵測感冒徵兆、大至藉由家族DNA定序歸納家族心血管疾病特徵，都能藉由學習了上千名醫師經驗的AI輔助儀器監測，幫助醫生在實務上更精準診斷。

中山大學校長鄭英耀表示，人工智慧用於各項實務與教育發展，已成為重要一環，中山對於產學合作十分重視，也是校務發展重要指標之一，對於這樣優異的公司，學校也入股參與。