85度C在美國十分受歡迎，結帳隊伍出現排隊人潮。（圖／讀者提供）

半導體大廠台積電赴美國亞利桑那州設廠，帶動當地交通、飲食經濟效益，連鎖咖啡店業者85度C搶先布局，鳳凰城分店近期開幕，結帳隊伍出現排隊人龍，現場生意火爆，有民眾透露光排隊就排了約40分鐘，而店長也親自解釋，85度C是如何克服台美文化差異，征服當地民眾的味蕾。

85度C錢德勒（Chandler）門市是亞利桑那州第一家分店，吸引許多民眾湧入消費，有民眾透露，一到現場就看到人潮，且結帳排隊人龍甚至排到門口外面，而他也排了不少時間，生意非常的好。

美國85度C亞利桑那州錢德勒門市 顧客大排長龍

來自美國的台灣媳婦YouTuber莎白表示，台積電到亞利桑那州設廠，85度C也到鳳凰城展店。近日她前往85度C錢德勒門市，透露85度C在美國「非常非常受歡迎」，展店速度飛快已擴展七個州，且評價很高，有這成績很不容易。

台美飲食差異大，在台灣是飲料銷售佔比較高，門市店長KJ表示，美國則是以麵包和蛋糕銷售佔比較高，而在口味方面也有差異，莎白實際走入廚房參觀蛋糕製作，內場師傅透露，有將近一半口味是特別為美國研發的產品。

店長KJ指出，客群主要有4成是亞洲人，4成是西班牙裔。而兩地主打的產品有所不同，台灣85度C叫「85 Daily Cafe」，主要著重在飲料，麵包跟蛋糕次之；美國85度C叫「85 Degree Bakery Cafe」，主打麵包跟蛋糕，以麵包坊作為主軸。

除此之外，莎白也親自站櫃台體驗一日店員，幫忙顧客結帳順便做市場調查，許多人都是幾年前在其他分店消費後「一試成主顧」，得知錢德勒新門市開張前來光顧。