知名YouTube網紅鍾明軒到美國短期留學順便遊玩，原本預計要待至少2個月的時間，卻因工作因素只能先行返台。昨(24)日，他在頻道上更新最後一天待在美國的影片，表示感受到兩點與台灣相差許多的文化衝擊，讓他非常驚訝。

鍾明軒日前踏出舒適圈，一個人赴美求學與旅遊。頻道上更新的影片也分享美國行的日常。昨日，他PO出在美國最後一日的影片。內容透露因為工作因素，不得不放棄美國行回台，並且分享了在這一個月來觀察到美國與台灣相異的文化。指出有需要抱怨的點，也有值得大力讚賞的地方。

現今的外送行業日益興盛，不少人願意以金錢節約時間成本，選擇以外送方式解決三餐。對此，鍾明軒於影片中直接抱怨，當地的外送員在習慣上是並不會確認顧客身份，因此較易出現錯漏，造成餐點被陌生人拿走的窘況。他指出「點5次外送，有3次真的是出狀況。」不是餐點沒有送到他手上，就是品項有誤，讓他抱怨連連。

此外，鍾明軒也指出值得表揚的地方，他稱讚在紐約跟洛杉磯的行人非常有路權。舉例來說他發現車主經過路口時，即便行人還未到路口，但他們看到後都會停下來禮讓行人先過。讓他相當欣賞這種禮讓文化。此外，他還很意外美國「勇於稱讚」的文化素養，表示他們看見美的東西都會直接開口稱讚，讓他感受到自己的打扮是有被看見的，使他非常開心。