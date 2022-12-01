過往40年商業與經濟的「黃金時代」已經過去，取而代之將是一個新形態的時代。貝萊德投信今天今舉行全球投資展望記者會，強調主要經濟體正在重整數十年來的環境，以優化生產成本與效率。總體經濟與地緣政治因素的基本面轉變，預告著一個新時代的來臨，最明顯的特徵就是供應鏈重組，以及本來由化石燃料產生的能源，轉型至環境友善的選項像是風力和太陽能等。我們樂觀認為，通膨將在兩到三年內開始回落，美國以外的央行將重新降息。由於資本增值，帶有利差的投資組合甚至可能會有10%的報酬率。

貝萊德投信指出，新時代帶來挑戰，也伴隨著投資機會，這些變化屬於資本密集型，本質上會導致通貨膨脹，並意謂著資本和勞動市場會有大規模的跨國流動。同時，這些也是結構性且持久的變化，要到數年甚至數十年才能被衡量，不過對於生產者與消費者價格上漲已經產生顯而易見的影響。俄烏事件破壞了食品和能源的供應，加劇了通貨膨脹的走勢。對整體經濟和地緣政治的影響尚難以量化，部分原因是衝突仍然持續中。這種背景有助於結束多年來支撐股票、房地產、其他資產價格上漲的低利率環境。我們認為大部分的資產配置，例如60%股票和40%債券的傳統投資組合，需要重新被檢視。

在亞洲股票方面，基於地緣政治的挑戰，貝萊德依然偏好南亞/東南亞而不是北亞。因為結構性問題依然存在，尤其是在IT需求放緩的情況下，為企業利潤帶來了壓力。相對而言，由於中國和西方的貿易關係，韓國比台灣更具有吸引力。我們認為馬來西亞的經濟表現良好—馬來西亞在面臨政治挑戰與融入科技相關供應鏈的機會之間取得平衡。馬來西亞正在成為中國和某些情況下台灣的替代市場。此外，也持續受惠較高的石油和大宗商品價格。儘管通膨可能被市場低估且流動性仍然是一個障礙，但該市場看起來仍相對較有吸引力。

而在固定收益方面，貝萊德對2023年保持謹慎態度，但也準備轉為謹慎樂觀。這個轉捩點取決於聯準會轉向鴿派立場，降息且美元和資產估值穩定。在這種情況下，投資偏好為尋求高品質的固定收益，認為長天期、高品質的信用債在2023年可能非常有吸引力。

貝萊德也將2023年視為下一個信用債週期的準備起始點。已經有將近二十年沒有這樣的環境。在2005年，投資等級債收益率為6.5%，非投資等級債則為9%。現今，信用債有可能在不承擔過度風險的情況下獲得大約8%的報酬率。私募市場已經開始重新訂價，尤其信用債存續期較短。這意味著投資人有機會參與公開和私募信用債市場，並有機會獲得潛在的穩定報酬和具吸引力的收益。基於低供應風險和強勁的基本面，偏好短天期利差；相較於中國和邊境市場，更看好印度、印尼和中東的投資等級債。此外，看好北亞和東南亞的金融股，它們較不受不良貸款和信貸損失的影響，並擁有較穩定的基本面和政府/母公司的支持。在中國，至於對有制裁風險的國營企業和基本面不佳的高收益企業持謹慎態度。