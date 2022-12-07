據TrendForce研究，隨著各國積極投入軍用無人機採購、部署與研發，預估2022～2025年全球軍用無人機市場規模有望自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。而軍用無人機需求攀升，有望為台灣廠商帶來更多商機，目前台灣廠商在無人機領域之布局涵蓋整機與零組件，不僅能受惠於政策所帶動的本土需求，也有機會切入國際市場。

TrendForce補充，從俄烏戰爭觀察軍用無人機的作戰效益，不僅能發揮強大的不對稱戰力，其戰備、整備、出擊所需時間，也比傳統打擊武器如戰機、坦克更少，而滯空時間更數倍於一般戰機，使其足以進行遠程偵察、打擊任務。除了上述優點之外，最重要的莫過於能降低人員損傷，同時大幅提高小單位部隊的作戰能力，對於強調精準打擊、低死傷率的現代化戰爭來說，為軍隊裝備無人機已是大勢所趨。

而各國借鑒俄烏戰爭，必然將軍用無人機列入未來重點軍事設備發展項目之一，甚至仿效烏克蘭成立專責無人機部隊；而對於軍事大國以及地緣政治緊張的區域來說，軍用無人機需求則會更高。目前軍用無人機主要肩負靶機、偵察、通訊支援、攻擊等任務，隨著軍用無人機技術持續精進，未來將有更多機會參與電子作戰、空中加油與空中預警任務。此外，將無人機做為忠誠僚機，協助執行偵察、打擊任務亦將成為下階段發展重點。

從台廠在無人機領域的布局來看，在整機方面，雷虎科技布局已久，其產品包含中小型多用途、多旋翼無人機、中大型無人直升機與潛艇，可應用於攝影、監控、偵察、巡檢、通訊支援、急難救助等應用，目前已投入T-400軍用無人直升機研發，面向通訊支援與偵察，作戰半徑將達200公里。而經緯航太同樣具備軍用、民用無人機解決方案，包括定翼機、直升機、多旋翼無人機，可應用於攝影、監控、偵察、巡檢、農藥噴灑等。在關鍵零組件方面，系統單晶片領域如聯發科，圖像處理器領域如聯詠，微控制器領域如新唐、盛群，光學鏡頭領域如亞光、中揚光，天線解決方案如佳邦等亦有望從中受惠。