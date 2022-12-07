是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布聯發科技（2454）選用該公司5G網路模擬器解決方案，成功建立符合3GPP 5G第17版（Rel-17）標準和5G RedCap（reduced capability）規格的5G晶片連接，加速推動最新5G技術的部署。

近期在天璣系列（Dimensity）5G晶片中，成功建立了符合5G Rel-17標準的數據呼叫（data call）連接。這項最新成果可加快聯發科技部署最新的5G Rel-17特性，包括更低的耗電量，以及增強的多輸入多輸出（MIMO）功能，為行動通訊業者開創先進5G服務帶來更多的可能性。

此外，聯發科技使用是德科技網路模擬平台，全面驗證其5G晶片的RedCap連接性。5G RedCap規格的問世，使得業者得以推出較簡化的5G輕量級功能的無線裝置。這些裝置具有在複雜度、成本和功耗等方面的優勢，可有效支援工業感測器和穿戴式裝置等各種創新的使用案例。

是德科技5G無線網路模擬器和裝置測試解決方案，可簡化從早期原型製作、產品開發、設計驗證，一直到符合性測試、營運商驗收測試，以及量產製造的工作流程，讓整個行動裝置生態系統能夠加速推出新的無線裝置。為了跟上5G市場領導者的發展腳步，這些工具持續地快速演進，以滿足領導廠商對市場覆蓋廣度和深度的要求。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示：「我們很高興能與聯發科技持續合作，共同推動3GPP第17版和RedCap標準的演進。RedCap是最新的5G NR標準，旨在協助業者針對比傳統智慧型手機市場更大的物聯網和穿戴式裝置市場，推出各種新的使用案例。與聯發科技的合作，讓我們充滿動力，以協助該公司加速部署最新的5G技術，並滿足其新產品上市計畫。」

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇博士表示：「聯發科技與是德科技一直維持著密切的合作關係。使用是德科技支援最新Rel-15/16/17標準的5G測試平台，可提升聯發科技眾多5G產品的技術優勢。聯發科技與是德科技合作，率先開發了領先業界的5G數據機平台，將可進一步推動5G裝置創新者生態系統的成長商機。」