蔡英文總統今接見「華府智庫『德國馬歇爾基金會』訪問團」時表示，臺灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。臺灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

總統致詞指出，這次的訪團當中，有來自美國及歐洲，許多位長期力挺臺灣的好朋友，也包括老朋友葛來儀（Bonnie Glaser）主任。對於大家此次來訪，用行動表達對臺灣的支持，她要致上誠摯的感謝。

總統提到，這段期間以來，世界局勢發生許多重大的變化。面對疫情的衝擊，臺灣、美國及歐洲許多國家都積極相互協助、彼此幫忙，也讓我們共同度過了疫情的挑戰。

總統說，此外，威權主義擴張，包括烏俄戰爭以及中國持續進行的軍演活動，已經對全球民主體制造成許多嚴峻的挑戰。民主國家之間，應該強化彼此之間的結盟關係，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

總統表示，德國是今年度的G7輪值主席國，也在中國持續進行軍演時，第一時間透過G7外長的聯合聲明，強烈表達維持臺海和平的重要性。

總統指出，臺灣位處威權主義擴張的最前線，美國依據《台灣關係法》以及「六項保證」中對臺灣的安全承諾，持續協助臺灣提升自我防衛能力。尤其，拜登政府上任以來，也六度批准對臺軍售，並且在臺海執行航行自由任務。對於這些支持，她要代表所有臺灣人民，表達最誠摯的感謝。

總統強調，臺灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。此外，威權主義擴張也對全球經濟秩序帶來影響。臺灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

總統指出，期盼和美國透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等平台，繼續深化各項經貿合作。我們也在今年初啟動「強化歐洲鏈結計畫」及歐盟「全球門戶」計畫，希望進一步強化和歐洲國家間的經貿連結。