交通部長王國材7日指出，交通部的公共運輸補貼方案，預期會以「中央促進公共運輸使用」為名稱在月底前提出方案，月底前會與各地方政府討論，若地方有建議也可以納入方案中。年底前會發函通知各地方政府，交通部第一季會來審查。

總統蔡英文6日下午召集行政團隊高層開會研商，提出三點指示刺激經濟動能發展，包括維持經濟成長動能，穩定民生物價；加強照顧弱勢，減輕生活負擔；確保經濟與金融穩定。

王國材7日表示，總統召開財經會議關心民生物價變化對大家生活的影響，其中跟交通部有關的是公共運輸使用補貼。他說，總統明確表示為了節能減碳、降低通勤族的負擔，請交通部全力執行政策。

惟王國材6日原定出席道安委員會金安獎頒獎典禮，卻在當日上午臨時改由次長陳彥伯出席；王國材坦言，該會議是重要決策溝通，6日上午才接到通知。他也強調，會中沒有討論內閣改組議題，總統關心民生問題，如房租的補貼政策調整、交通運輸如何減輕負擔。

交通部表示，地方的促進公共運輸計畫審核標準是以說服交通部可以提高該縣市公共運輸使用率為主要目標，地方政府自明年提報計畫後，預計會在3個月內審核完畢。明年會先有1～2億元額度補助相關建置經費。至於至少26億元的預算補貼編在2024年。

另外，針對大陸班機來台被取消一事，王國材說，國籍航空對於航班沒有限制，主要是受限上海、北京、廈門等航點因為動態清零、防疫管理的考量，對班次有限制、臨時要求不要飛等狀況。