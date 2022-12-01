去年8月，塔利班 (Taliban)打進阿富汗首都喀布爾，這意味著美國花費了 20 年的時間、超過 2.3 兆美元的花費、2,456 名美軍的生命，以及20,752 名受傷人員的付出都失敗了。這場失敗沉重的打擊美國的威信，也令許多人失望。那麼，經營阿富汗是怎麼失敗的?2022 年 11 月發布的一份新報告中，阿富汗重建特別監察長 (SIGAR)列出了6項原因，其中有阿富汗世俗政府的責任，但也有美國的責任。

1.阿富汗政府認為美國不會真正離開：即使美軍在動身離開前幾年，就已經多次向阿富汗政府提出美軍離開的計畫，但是美國其他部門的官員，經常發出的相互矛盾的意見與看法，得阿富汗官員沒有正視美離開的可能性。檢討報告提到「直到最後，阿富汗官員依然樂觀地認為，美軍仍然不會真的離開。」

2.阿富汗政府被排除在美國與塔利班的談判會議中： 2019年，塔利班表態願與美國談判，但是開了一個條件：拒絕與阿富汗政府代表會談。當時美國急於和平解決，結果是所有的談判結論幾乎都配合塔利班的條件。與美國會談結束後，塔利班並沒有與阿富汗政府對話，而是重新發起攻勢。

3. 阿富汗政府希望塔利班加入：阿富汗政府認為塔利班願意加入阿富汗政府，然而他們從一開始就試圖推翻世俗政府。而阿富汗的選舉又遭到指控舞弊，陷入正當性與合法性的問題，持續削弱了加尼政府的信譽。

4. 塔利班從不遵守承諾：美國與塔利班達成的協議，只是讓叛亂組織更加膽大妄為，美國同意不再轟炸塔利班據點，以換取塔利班減少恐怖活動的承諾，結果他們重新集中火力打敗阿富汗政府軍。塔利班完全沒有遵守承諾的想法，一切談判都是奪權的手段。

5. 阿富汗總統加尼的決策圈很窄：加尼在阿富汗的人脈不足，這使得他的人才很少，只能選擇他的親友與親信。在關鍵時刻，這種裙帶關係動搖了他的政府。他採取了一種非外交的方式來與政治對手打交道，結果是他對自己國家發生的事情一無所知。

6. 阿富汗人才計畫完全失敗： 美國花費許多資源培養阿富汗人才，前往美國實習，大約2年後學成返回阿富汗。但是超過3成的赴美人才都中途逃跑，不願返回阿富汗。他們在心態上就懼怕塔利班，深怕塔利班對他們家人不利，即使返回阿富汗，也不願進入政府工作。