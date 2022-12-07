瑞銀（UBS）經濟學家指出，美國通膨躥揚的最大來源之一租金成本，近來出現下滑趨勢，可望帶動通膨降溫，預期2024年美國通膨可望回到聯準會（Fed）2％的目標。

瑞銀經濟學家迪梅斯特（Alan Detmeister）指出，住房成本反轉的跡象來自民間的租金指數，該數據領先消費者物價指數（CPI）將近一年。

迪梅斯特表示，去年6月、7月和8月的租金成本大幅走高，如今已經回到或低於疫情前水準，因此預期通膨將在2024年回到聯準會的目標。