美國最大鐵路公會仍未與鐵路公司達成共識，危及供應鏈的罷工威脅再起，安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估計，罷工行動一旦開始，僅第一周就會造成美國10億美元的經濟損失。

CNN報導，美國勞工和消費者在罷工開始後的三天內，就可能面臨2.5億美元的潛在損失。安德森報告指出，全國性鐵路罷工所帶來的經濟影響，將衝擊部分脆弱行業關鍵零組件交付，進而延遲生產。

受影響的包括乙醇、農業和零售業等。日前零售業領袖協會呼籲決策者干預談判，以免經濟災難的來臨。

根據安德森計算，第一天經濟影響約6000萬美元，主要包括3090萬美元的運費損失，380萬美元的長程客運鐵路中斷，以及2500萬美元的鐵路業工資損失。此外，損失僅針對鐵路運作部分，還沒有納入對其他產業間接帶來的影響，也不包括鐵路公司的投資人以及管理階層的收入損失。

隨著中斷持續，農產品相關損失和食物腐敗，第二天和第三天將每天增加9100萬美元的經濟損失。

對此，美國總統拜登（Joe Biden）表示，政府已經介入鐵路勞資談判，團隊一直與各方保持聯繫，以避免罷工發生。但他補充，因為談判還在進行，無法透露更多細節。