中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員孫西輝1日在大陸《環球時報》撰文指出，中國外交部日前宣布，應中國國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席米歇爾於12月1日訪中。按照歐洲理事會說法，這將為中歐雙方展開接觸帶來一個「及時的機會」。顯示華盛頓的「盟友牌」越來越難打了。美國需要改變其零和博弈思維與競爭性對中認知，因為這不符合各國期待世界和平與實現共同發展的普遍願望。

孫西輝表示，不久前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表態：「盡管美國是我們最重要的盟友，但是在某些情況下，我們對中國的立場或態度是不一樣的。」讓歐盟與美國禁止向中國出口高端晶片的立場，保持了距離。可以看出，在美國仍舊強調對中「競爭」的立場下，其盟友和夥伴並不願意「選邊站」。

孫西輝稱，當前拜登政府大體上仍延續川普政府的對中認知，繼續實施所謂的「印太戰略」和在一些具體領域旨在限制中國的政策，包括對中關稅、科技「脫鉤」、重組地區供應鏈等。值得注意的是，拜登與川普政府在實施「印太戰略」或相關政策中的顯著區別在於，前者更重視盟友和夥伴的作用。但對此，大多數美國盟友和夥伴比較抗拒，甚至有的明確反對在中美之間「選邊」。

孫西輝認為，之所以出現這種局面，根本原因在於實力對比和利益差異。

首先，在兩個大國間「選邊」是愚蠢的行為。中美是世界上綜合實力和國際影響力最強的兩個國家，對其他國家而言，捲入競爭或在中美間「選邊」都不符合其根本利益。

其次，對中「脫鉤」「斷鏈」不符合美國盟友和夥伴自身的利益。在絕大多數國家看來，經濟或科技「脫鉤」不利於自身經濟發展，也有損世界經濟穩定。

再次，美國與其盟友和夥伴之間存在認知差異。正因為多數亞太國家和一些美國的盟友及夥伴與中國有著穩定且持續的經貿關係，所以他們在對中戰略關係認知方面與美國存在差異。美國對中國的快速發展產生一種所謂的「霸權焦慮」；美國一些西方盟友和夥伴，或認同西方價值觀與政治意識形態的非西方盟友和夥伴，對中國存在一定程度的所謂「秩序焦慮」；而其他盟友和夥伴，大多對中國不存在明顯的「戰略焦慮」，更希望與中國展開合作，在發展中共同獲益。

此外，中方及時和全面闡述中國的立場與政策，提供促進地區與全球層面和平與發展的智慧及方案，也在一定程度上有利於化解分歧和消除誤解。

孫西輝強調，種種跡象表明，多數美國盟友和夥伴不想在中美之間「選邊」，不願也不能全面追隨美國限制中國。德國總理蕭茲不久前率領龐大的企業家代表團訪華，兩國達成一系列合作協定。11月29日，德國經濟和氣候保護部部長哈貝克表示，歐盟將對美國的《通膨削減法》作出「強有力回應」，歐盟也將為與美國的貿易衝突做好準備。這不僅反映了這些國家重視對中合作的機遇，也體現出美國對其盟友和夥伴的影響力下降，政治經濟脅迫和價值觀誘導方式很難達到華盛頓的目的。