《AI SH69VA 欲的終結版》在舞蹈與戲劇、生死故事自傳體與印度史詩的獻祭之舞的超現實結合中。（鄧博仁攝）

劉冠詳（後）集編舞、導演、編劇於一身，在舞台上扮演濕婆神與他自己，向電影大師伍迪艾倫致敬，打破第四面牆與觀眾連結。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》在舞蹈與戲劇、生死故事自傳體與印度史詩的獻祭之舞的超現實結合中。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》在舞蹈與戲劇、生死故事自傳體與印度史詩的獻祭之舞的超現實結合中。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》在舞蹈與戲劇、生死故事自傳體與印度史詩的獻祭之舞的超現實結合中。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》作品大多從導演自身的生命經驗出發如父母親的病痛與自身的憂鬱症，將情感赤裸裸地呈現在舞動中，藉由表演療癒自己與觀眾。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》作品大多從導演自身的生命經驗出發如父母親的病痛與自身的憂鬱症，將情感赤裸裸地呈現在舞動中，藉由表演療癒自己與觀眾。（鄧博仁攝）

《AI SH69VA 欲的終結版》作品大多從導演自身的生命經驗出發如父母親的病痛與自身的憂鬱症，將情感赤裸裸地呈現在舞動中，藉由表演療癒自己與觀眾。（鄧博仁攝）

台灣戲曲名家陳禹安破天荒跨界合作，首齣向明代青樓詩人馬湘蘭致敬的全新戲曲創作。（鄧博仁攝）

台灣戲曲名家李靜芳破天荒跨界合作，首齣向明代青樓詩人馬湘蘭致敬的全新戲曲創作。（鄧博仁攝）

兆欣攜手傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵（右）、最佳作曲陳歆翰、與打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳。（鄧博仁攝）

兆欣攜手傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵（下）、最佳作曲陳歆翰、與打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳。（鄧博仁攝）

兆欣攜手傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵（下）、最佳作曲陳歆翰、與打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳。（鄧博仁攝）

《雷峰塔1924》導演兆欣攜手傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵、最佳作曲陳歆翰、與打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳。（鄧博仁攝）

辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示劇迷不僅可以在現場親臨視覺饗宴，無法到場的劇迷可以在YT搜尋《酷雲劇場》頻道同步時間線上觀看。（鄧博仁攝）

「李清照私人劇團感傷動作派」、「劉冠詳舞蹈與音樂工作室」以及「兆欣X華姵」三個團隊導演劉亮延（右起）、劉冠詳、兆欣。（鄧博仁攝）

辜公亮文教基金會推出的《酷集劇場》「逆風啟航」專案計畫，即將於本週起一連三個週末於台泥《士敏廳》登場，由「李清照私人劇團感傷動作派」、「劉冠詳舞蹈與音樂工作室」以及「兆欣X華姵」三個團隊接力演出，帶來三部顛覆視聽、融合傳統元素之跨界作品。

「湘蘭」出自十六世紀聲名遠播的中國女性藝術家馬守真字號，她拾筆落下的幽蘭雅竹，皆在紙上翩然傳香，其中以蘭最為傳神，因此又號「湘蘭」。

台灣戲曲名家朱安麗、李靜芳、陳禹安破天荒跨界合作，首齣向明代青樓詩人馬湘蘭致敬的全新戲曲創作。本劇編劇、導演劉亮延是近年頗受矚目的戲曲跨界創作者，《湘蘭圖》更是他經過近三年研究，第一部以藝術史為核心的跨文化領域作品。

《AI SH69VA 欲的終結版》在舞蹈與戲劇、生死故事自傳體與印度史詩的獻祭之舞的超現實結合中，劉冠詳集編舞、導演、編劇於一身，在舞台上扮演濕婆神與他自己，向電影大師伍迪艾倫致敬，打破第四面牆與觀眾連結。劉冠詳的作品大多從自身的生命經驗出發如父母親的病痛與自身的憂鬱症，將情感赤裸裸地呈現在舞動中，藉由表演療癒自己與觀眾。

兆欣攜手傳藝金曲獎得主長笛演奏家華姵、最佳作曲陳歆翰、與打擊葉柏岑、二胡王媛平以樂入戲，重譜白蛇傳。導演兆欣能演能導，擅長多元跨劇種創作；留法長笛家華姵更是古典音樂圈中的跨界天后，創新不設限。 疫情期間讓劇場停頓很久，卻也為他們注入新的想法。辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示劇迷不僅可以在現場親臨視覺饗宴，無法到場的劇迷可以在YT搜尋《酷雲劇場》頻道同步時間線上觀看。