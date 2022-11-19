台北市立動物園大貓熊「團團」19日下午1點48分病逝，震驚兩岸網友，表達不捨。團團一早出現3次癲癇，最終醫療團隊決定麻醉後，讓團團在睡夢中離世，至於這是否算安樂死，動物園也做出回應，是名詞上的不同。

「團團」晚年飽受腦部腫瘤所苦，昨天到今天7度癲癇發作，動物園於麻醉後進行CT斷層掃描，根據數值判斷團團的病況已經不可逆，也無法再有品質地自主生活，考量動物福祉後決定含淚放手，讓團團在深層麻醉狀況下離世。

動物園發言人曹先紹表示，團團狀況較為複雜，在人身上相對容易做到的事，對於野生動物較不容易，尤其是深度麻醉，其實在麻醉照CT當下，就已經決定，如果結果顯示狀況不樂觀，「就不再耗費額外功夫讓牠醒來」。

至於這樣是否算安樂死？曹先紹解釋，大家常聽到不同名詞，例如人道處置、安樂死，考量到動物園有無能力提供給動物們足夠的福祉，若無法提供，動物過得相當痛苦時，就會啟動人道處理，也就是大家最為熟悉的安樂死。