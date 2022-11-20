台北市立動物園大貓熊「團團」因腦部病變急遽惡化病逝，中廣董事長趙少康痛批蔡英文總統對團團過世默不吭聲，總統府發言人張惇涵今天反嗆，非常遺憾也令人訝異的是，當許多人不捨團團生命的離去，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠。

「團團」因腦部病變急遽惡化，醫療照管團隊決定放手，19日宣布放棄治療，當日下午1點48分離世。總統馬英九、台北市長柯文哲等人均表示哀悼，國台辦也表示痛心惋惜。不過，總統蔡英文尚未發聲，趙少康批評，團團離世，蔡英文默不吭聲，反觀美國總統拜登的狗過世，蔡英文第一時間表示哀悼，「一個人的意識形態能把最起碼的人性都淹沒」。

對此，張惇涵表示，團團伴隨著許多人的兒時回憶，對於團團的離開，包括總統在內，很多人都感到難過不捨，也感謝台北市立動物園及醫療團隊盡力到最後一刻。

但他說，非常遺憾也令人訝異的是，當許多人不捨團團生命的離去，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠。只好用趙少康的話來回應他，這才是「意識形態把人性淹沒，可悲可懼」。