九合一選舉投票日，媒體人朱凱翔今(26日)在《週末大爆卦》節目指出，媒體同業盛傳，民進黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌可能都不會辭，因為已經換到沒人可換了，而且這個時候換閣揆或換主席都太敏感，因為直接牽動到總統大選，現在主席換誰或換誰的人馬，基本上就可以確定是誰要去角逐2024。

「有些記者朋友講，今年選舉有點2014的味道。尤其在新北市，大家普遍投票意願不高。」朱凱翔表示，可能像一些藍營朋友講的，如果投票率不高，可能會造成一些危機。其實蔡英文最後選舉的策略就是，儘量讓你不想去投票，然後她再狂催她的死忠仔出來投票。

朱凱翔說，如果選得非常懸殊的話，可以說今天晚上總統大選就已經開打了，如果民進黨選情不利的話，蔡總統今天晚上要說些什麼呢？

「很多媒體同業都在講說，今年搞不好不會辭啊！」朱凱翔強調，可能蔡英文跟蘇貞昌會雙雙留在那個位子上，因為已經換到沒人換了，而且這個時候換閣揆或換主席都太敏感了，因為它直接牽動到總統大選，你現在主席換誰，或換誰的人馬，基本上就可以確定是誰要去角逐2024，「所以今天晚上的戲，我覺得綠營恐怕比藍營更有戲一點」。