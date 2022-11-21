台北市立動物園的高人氣大貓熊團團19日病逝，資深媒體人、中廣董事長趙少康指控總統蔡英文對此事不聞不問、相當冷血，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒也嘲諷蔡「小家子氣」。

趙少康昨（20）日在臉書發文指出，當初美國總統拜登飼養13年的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）離世，蔡英文第一時間就立刻留言哀悼，但陪伴台灣人14年的團團因病過世，蔡卻無動於衷、不聞不問，連一句悼唁的話都沒有。

而施正鋒接受《中天新聞》訪問時也提到，如果蔡英文有表態，能降低（大陸）一分敵意也好，但是她卻不聞不問；施狠批，拜登的狗死了蔡「就要去巴結」，但團團就好像不是她的事一樣，他認為蔡此舉很小家子氣。

對於蔡英文遭控冷血，總統府發言人張惇涵表示，團團伴隨著許多人的兒時回憶，對於牠的離開，包括總統在內，很多人都感到難過不捨，也感謝台北市立動物園及醫療團隊盡力到最後一刻。張惇涵指出，當許多人不捨團團生命的離去，非常遺憾也令人訝異的是，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠，所以自己只好用趙的話來回應他，這才是「意識形態把人性淹沒，可悲可懼」。