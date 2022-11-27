九合一大選，民進黨慘敗。民進黨執政版圖由3都4縣市，縮水為2都3縣，兼任民進黨主席的總統蔡英文，26日晚上宣布辭去黨主席扛責。針對蔡英文選前曾稱「投給民進黨候選人，就是投給蔡英文」，資深媒體人李艷秋不禁表示，蔡英文2020年總統大選得票817萬票，對比這次地方選舉她僅拿到474萬3468，居然是幾乎對半砍。

李艷秋今(27日)在臉書粉專表示，既然總統蔡英文說「投給民進黨候選人，就是投給蔡英文」，那就來算算她得了多少票？答案是474萬3468。2020年蔡英文選總統時的得票則為817萬231票，幾乎是對半砍。

李艷秋點出，蔡英文又說，「台灣隊站出來，台灣隊互挺」，搞分化她最行。結果蔡英文口中的台灣隊拿下2都3縣，她暗指的非台灣隊拿下4都11縣1市。在台灣2319萬人口中，她的台灣隊治理的區域是597萬人。

李艷秋指出，蔡英文還情緒勒索：「民進黨選輸了，國際怎麼看台灣？」現在民進黨輸慘了，可是到目前為止，沒有友邦斷交，也沒有美日歐評論說台灣完蛋了，或許國際關注的是世界盃吧。

李艷秋表示，蔡英文現在的當務之急，是趕快把民進黨內賺人民幣的一代、二代、三代挖出來，否則2024年抗中保台真的很難賣；而新當選的縣市長，人民期待的，是要他們把綠朝執政的貪腐污垢都清出來，其中新竹市長當選人高虹安和桃園市長當選人張善政是觀察的指標，而這個期待翻轉貪腐的能量，會一直持續到2024，加油吧！