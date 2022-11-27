民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨主席職位。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果民進黨僅做表面檢討，2024年恐無法避免再一次的失敗。前總統陳水扁則認為，台灣的政治大概2年1次鐘擺效應，2024年有機會拿到中央執政權。

針對民進黨這次選戰大敗，游盈隆今(27日)在微微笑廣播網《有夢上水》廣播節目中表示，民進黨如果再不做什麼檢討，對社會期待做出回應，例如內閣總辭…等等，2024年政權保衛戰就開始了，有可能在沒有檢討的情形之下，不了解失敗真正原因及理由在哪裡，2024年恐怕又輸掉總統大選、國會大選，這就變成了一個魔咒。

游盈隆指出，台灣過去8年一次政黨輪替，有沒有辦法打破這個限制，還有民進黨是不是有辦法在2024繼續保住江山、政權，這是目前最大的問題。因此檢討一定要很確實、很誠懇、好好檢討，不要做表面檢討，更不要像2018年一樣，那就無法避免再一次的失敗。

擔任主持人的陳水扁則表示，不管2018年怎麼樣，並不影響2020年執政。台灣政治大概2年1次，2016年大選大贏，完全執政；2年以後，輸掉2018年地方選舉；再2年以後，也不影響總統選舉，蔡英文又繼續當選拿到817萬票；2年以後，2022年結果大輸。有人說又是2年以後的鐘擺效應，又換民進黨拿到中央執政權。