2024年總統大選民進黨人選，副總統賴清德呼聲高。針對英系會不會阻擋賴清德選民進黨黨主席和選總統，媒體人吳子嘉認為，桃園市長鄭文燦選黨主席的計畫破滅，英系已經沒有能力阻擋賴清德選黨主席和選總統。

有網友3日在《董事長開講》網路直播節目中問到，以蔡英文放不下政權的個性，英系會不會阻擋賴清德選黨主席和選總統？吳子嘉認為，蔡英文不是放不下政權，而是把政權全部放下去了，質疑她700多天沒開過一場記者會，不負責任，才造成今天整個台灣亂七八糟。

吳子嘉也覺得，英系沒有能力阻擋賴清德選黨主席和選總統，英系形同解體了，最後一波的攻擊就是要鄭文燦選黨主席，但這個計畫已經破滅了。一旦賴清德去登記參選黨主席，就是同額當選，民進黨從此進入賴清德時代。

另外，有網友問到，如果桃園市長鄭文燦願意為論文抄襲風波低聲道歉，然後選黨主席，是否就不會影響民進黨2024年的政黨支持度？若最後仍是鄭文燦當黨主席、陳建仁擔任行政院長，是否代表英系2024年還是不會跛腳？吳子嘉認為，蔡英文已經跛腳了，她完全沒有辦法指揮行政院長蘇貞昌，形象可說已經崩壞了。

吳子嘉接著表示，如果鄭文燦用道歉可以贏得更大聲望，有這個邏輯嗎？不做壞事不就好了，不抄襲不就沒事了，為什麼要抄襲？因此，找一個不需要道歉的領導人，比道歉的領導人還要好。