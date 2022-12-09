副總統賴清德8日表態參選民進黨主席，被認為黨內鬥爭可能浮上檯面。名嘴陳揮文8日在《新聞大白話》節目強調，前副總統陳建仁九合一雖然沒輔選成功，仍是總統蔡英文手上的王牌。蔡只須團結不喜歡賴清德的黨員，賴不見得一定贏。賴清德是太急了，又犯了跟2019年一樣的錯。

「因為它登記是到下禮拜五(16日)，賴清德是說我要去登記。那，會不會有卡賴大聯盟？」陳揮文表示，他(賴)要這個黨機器幹什麼？其實他不是真的想要當黨主席，他是想當總統。可是蔡總統有喊交棒給你嗎？沒有啊！你怎麼自作多情呢？

陳揮文指出，你想選總統，可是蔡總統喜歡的不是你，蔡總統喜歡的是陳建仁，小英之友會的全國總會長是陳建仁，陳時中競選總部的主委也是陳建仁。陳建仁在這次的選舉沒有輔選成功沒有錯，可是他還是蔡英文手上的那一張王牌。

「不是有人說過叫陳建仁組閣嗎？他都當過副總統了，你叫他去當行政院長，還往下降喔？」陳揮文說，人是往上爬的，還叫他往下爬？沒有這種事情。

陳揮文提到，大家可以觀察，民進黨選黨主席是大家去投票，誰有黨員？賴清德你有多少黨員？你有什麼黨員？新潮流真的都挺你嗎？那蔡英文的那些，只要不喜歡賴清德的通通團結起來，賴清德選黨主席一定會贏嗎？那不見得啊！

陳揮文強調，王鴻薇剛才說鼓勵執政黨要振作，但它已經爛了6年了，沒有辦法振作了。蔡英文現在要做的是如何避免跛鴨，避免賴清德去奪權，她哪有心思在國政？她最近在官邸開了一次會，在總統府開了一次會，把所有內閣官員都叫到總統府來，她在告訴賴清德什麼？我還是總統啦！我的旁邊就是蘇貞昌，誰跟你說要換行政院長？

「如果蔡英文要你當黨主席的話，她就直接找你了啊！」陳揮文直言，賴清德是太急了。等拿到提名權之後，再跟她翻臉嘛，你現在出來說要跟她搶這個黨主席的位子，他又跟2019年一樣，又犯了同樣的錯。