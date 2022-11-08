一名網友分享彰化某大樓外觀的照片，只見大樓外牆磁磚多處剝落，斑駁外觀讓人看了膽戰心驚，引發1.7萬人討論，不少人看傻直呼，大樓這是在格式化嗎？同時也有許多網友擔憂，大樓雖然有設防護網，但還是很危險，萬一砸到人就不好了。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享，彰化景宗街上一棟大樓看起來似乎正在「格式化」，只見大樓磚紅色的外牆上，多處出現磁磚剝落的狀況，露出下方灰黑色的水泥層，讓原PO忍不住驚呼「您的大樓多處壞了，需要格式化！」

驚人照片吸引1.7萬人朝聖，不少網友看呆說，「懇求告知確切地點，好繞道而行」、「拜托誰來P圖一下，雞皮疙瘩」、「硬碟重組中」、「正在格式化的大樓」、「台灣對建築物外觀的規範簡直無政府狀態，跟道路交通一樣」、「看了起雞皮疙瘩」、「台灣人的習慣就是要等到砸到人再說」。

有眼尖網友發現，大樓外面有架設防護網，以免脫落的磁磚砸到路過的人，不過外牆磁磚掉落還是很危險。根據《公寓大廈管理條例》規定，公寓大廈外牆屬於公寓大廈的「共用部分」，其修繕、管理與維護都由管理負責人或管委會負責，如果外牆磁磚剝落導致路人受傷或是有財務上的損失，由管理負責人或管委會承擔民事賠償責任，同時也能被追訴刑事責任。