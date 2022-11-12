永和大樓磁磚脫落 砸中1汽車、7機車

新北市永和區永和路一段某大樓今（12）日上午7時許外牆兩片磁磚突然掉落，砸中停放路邊的自小客車1輛、機車7輛，所幸無人員受傷，現場隨即拉起封鎖線，預防災害擴大，大樓管委會已在與受損車輛車主協商賠償。

今天上午7時40分永和路一段一陣轟然巨響，大樓兩片外牆磁磚掉落路面，一片落在遮雨棚，一片則直接砸中路邊車輛，造成數輛汽機車受損，幸未傷及行人。轄區警方獲報到場，立即拉起封鎖線，並聯繫大樓管委會主委到場處理及通知受損車輛車主，大樓主委已和車主協商賠償事宜。