新北市長侯友宜昨日才到新北市永和藍營鐵票區固票，人氣爆棚，民進黨新北市長候選人林佳龍今天上午到永和車隊掃街，下午還找來副總統賴清德為永和競選總部站台，直搗藍營鐵票區，林佳龍今天表示，民進黨在永和過去確實相對艱困，不過連蔡英文總統都是永和區市民，可見民進黨對這裡重視，他們不放棄任何機會，透過成立總部、車掃，還有市長跟議員候選人聯合競選，把永和、中和、新店選票衝高。

林佳龍表示，他長年都在雙和地區，是很熟悉的地方，永和公教人員有很大比例，他本身也擔任教授，長期在公務機關工作，對永和有一定熟悉，永和是全國人口密度最大的行政區，生活環境怎麼改善，包括都市更新、各種生活品質提昇，都會是未來重點。

林佳龍說，這次藍綠都在該選區各提名兩人四搶三， 希望透過母雞小雞相互拉抬， 把票催出來。

是否刻意與侯友較勁，林佳龍表示，任何人口多的地方都是兵家必爭之地，永和有20萬以上人口，雙方都重視，對方也許認為是他鐵票區，但近年開票結果顯示民進黨努力有成果，大家君子之爭，期待在永和地區開出最好選票。