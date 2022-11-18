民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安昨上「館長」陳之漢的直播訪問時，笑稱自己可能是因為與前總統馬英九「死亡之握」，政治生涯才這麼可怕。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪時指出，高虹安的發言極度不恰當也不合適，奉勸她今天要道歉。

曾銘宗被問及高「死亡之握」言論時說，「高虹安可能急了、太急了」作為立法院的同僚本不忍心批評，但這樣的發言極度不恰當也不合適，更極度不理性。曾銘宗說，就算是開玩笑的性質，但此發言「太誇張」，他也奉勸高虹安要道歉。

對於高虹安涉入助理費的爭議，曾銘宗說，不會幫她說明，但也不攻擊她，呼籲高虹安自己出來面對、說明。

至於當過民進黨台北市黨部主委的前國策顧問黃承國，身為民進黨派系要角，被質疑有黑道背景，若民進黨候選人陳時中當選，恐將成為台北市地下市長？曾銘宗則回，若讓民進黨陳時中當選，黃承國恐怕不只是地下市長，其比正式市長更有影響力，會是「再奉送一個地上市長」。

談到綠營網軍，曾說，民進黨的網軍超級可惡，會針對人出征，就像以前副總統賴清德的黨內選舉時也被出征；他懷疑，民進黨用政府的錢養網軍，呼籲選民睜大眼睛，認清事實。