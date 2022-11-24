如果把台灣這場年底的選舉當作一部電影來看。我們看到的是，焦頭爛額的蔡英文正以惶恐失神的面孔到處去助選。

她所到之處都有不滿的選民，她到桃園的次數最多，員警們都疲於奔命。昨天在視察龍潭茶文化館，就有民衆大嗆聲，隨即被員警帶走。

日前她到鹿港幫民進黨的候選人助選，竟脫口說出鹿港已變成一條臭水溝。殊不知，鹿港的清水公園已成爲新的打卡點，他用辛辣、刻薄的言詞來形容鹿港，其實正暴露出內心的焦慮不安，甚至情緒已達錯亂地步。

那麼鏡頭再轉到台北，蔡英文和陳時中狼狽為奸，殊不知這個陳時中，就像她當年要推出桃園市長候選人林智堅一樣，是有嚴重人格瑕疵，操守大有問題的人物。前總統陳水扁說的最好：「陳時中真正的問題是踩著1萬具的屍體拾級而上」。

再說，陳時中阻擋了許多的口罩、疫苗進口，害死了這麼多的人民，人民難道不仇恨他嗎？陳時中是目前全台灣仇恨值最高的人物，所到之處都有人嗆他，他的選舉也成爲全世界大開眼界的笑話。當然陳時中也帶衰了蔡英文。

民進黨這部選戰電影還有兩天就下幕了，他們還演得下去嗎？他們的結局非常不樂觀。現在民進黨已經沒有鼓勵年輕人返鄉投票的列車了，因爲年輕人再也不相信民進黨了。

民進黨的仇中，竟有人故意打傷正在選舉的兩個新黨候選人。竟然只因為新黨堅決主張「兩岸統一」的政見。

現在民進黨的大老和群衆們也不會爲民進黨搖旗吶喊了，相反的，他們紛紛跳出來指責他、咒罵他。前民進黨主席許信良的胞弟，許國泰幾乎把蔡英文說成是魔鬼一般的邪惡，而且他已願意力挺國民黨的張善政和高雄的柯志恩。

大家不可能再相信小英了，當初獻出手臂打高端，這些人已知高端是個大騙局，也是一樁大發國難財的醜聞。聽小英的話的年輕人，眼看著海峽中線消失了，自己的當兵要從1個月變成1年甚至2年，甚至台灣會變成下一個烏克蘭，他們還會聽話嗎？

如果再被小英蠱惑，恐怕自身都難保了，家人或親戚朋友仍然會繼續被騙去柬埔寨，死在異鄉；如果再上當，未來的高官中仍然有吃香喝辣的，甚至挽著人妻的小手，到高級會所吃8萬塊的飯局；如果我們再聽小英的，我們必將迎來一場殘酷的台海大戰，那個時候，呼天嗆地都來不及了。

我們觀察小英的選舉影片，內心深處已湧起千絲萬縷的痛苦、悲切和逃避現場的強烈感受，這場無德、無能、貪瀆又無恥，形同鬧劇般的影片看完了，我們只有一句話，在11月26號我們要下架民進黨，我們從此不要再看到這樣殘酷、沒有人性的影片了。（作者為前立法委員）

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