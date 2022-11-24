國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委，中選會公布補選日期為明年1月8日。民進黨中執會通過補選提名徵召辦法，由黨主席蔡英文依徵召辦法進行提名補選候選人。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，今日的民進黨，空有民主進步的黨名，卻越來越沒有民主進步的本質。

游盈隆今(24日)在臉書粉專貼文表示，昨天（23日）傍晚傳出一則訊息，「蔣萬安辭立委，民進黨通過由黨主席徵召補選人選」，一位昔日黨內要角脫口而出：「中執會在搞什麼？」感嘆中執會已成橡皮圖章，只有背書的功能了。游則感嘆，今日的民進黨，空有民主進步的黨名，卻越來越沒有民主進步的本質。

游盈隆甚至指出，兩天後選舉結果揭曉，蔡總統會發表什麼樣的感言？當兼任民進黨主席的總統蔡英文一手掌控黨內提名大權，號令黨內派系山頭勢力，誰敢不從！結果目前選情風雨飄搖。蔡英文這次變本加厲，幾乎全面沒收初選，扼殺黨內民主，所提非人，且剝奪黨內有志之士參選機會，以致黨內團結不起來；若有，也只是表面團結而已。

游盈隆指出，2018年11月24日選舉當天晚上，蔡英文宣讀了敗選感言；但一個曾經歷嚴重挫敗而沒有任何有意義反省檢討的黨，萬一重蹈覆轍，歷史重演，那是咎由自取，還能怪人民愚蠢無知，或要求太高嗎？