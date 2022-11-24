台北市長柯文哲昨在直播節目上說「新竹有幾條土地變更超過100億元」，前新竹市長林智堅在臉書發文，指這些談話是在抹黑兒童醫院是弊案，且在上周六高虹安的造勢大會上，也有惡意人士致詞指兒醫是弊案。對此，高虹安競辦嚴正澄清，高虹安從未反對或是質疑過兒童醫院。

高虹安競辦24日晚間發出聲明，指柯文哲直播上的言論，並沒有說是弊案，但林智堅對號入座，把新竹大祕寶引導向負面論述，稱柯文哲、黃珊珊要抹黑新竹市立馬偕兒童醫院，並造謠高虹安反兒童權益、反醫療。

高競辦也嚴正澄清，高虹安從未反對或是質疑過兒童醫院，日前已經發聲明澄清，遺憾前市長林智堅為了選舉不擇手段，無視澄清還執意造謠抹黑，不斷刷新台灣民主下限，指林智堅應立即出來道歉。

高競辦也再度還原，市議員李國璋於11月19日造勢場合中發言，僅提到「用地的問題」，未提到反對兒童醫院，批評選戰進入最後階段，民進黨持續抹黑到最後一刻，以柯建銘為首、林智堅操盤、沈慧虹收割的「柯智慧」，不造謠、不抹黑不會選舉。