選戰倒數，身兼民進黨主席的蔡英文總統今公布催票影片，對817萬曾投給她的人強力喊話，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」；「如果還沒決定要投給哪一位縣市長候選人，那我要拜託你，請把這票投給我，投給我推薦的候選人，因為他會協助我，完成我對大家的承諾。」

蔡英文說，「各位辣台派、台灣隊友」招呼支持者說，「你好，我是蔡英文。 這禮拜六就要投票了，你買好回家的車票了嗎？ 」

她說，「選舉的最後關頭，你是不是還在猶豫要投給誰？是不是還沒下定決心要回家投票」。

蔡英文說，「請你借我三分鐘，讓我再拜託你一次。 我相信，你是很關心台灣未來發展的人，我也相信你是關心經濟收入、福利保障與生活幸福的人」。

蔡英文指出，「其實縣市長的候選人，也跟總統候選人一樣重要，都有責任要改善人民的生活。 所以，如果你還沒決定要投給哪一位縣市長候選人，那我要拜託你，請你把這票投給我，投給我推薦的候選人，因為他會協助我，完成我對大家的承諾」。

蔡英文說，面對四年一次的選舉，有些政黨選擇，少做少錯、不做不錯，但是，民進黨不是那樣的政黨。「 我們努力認真做事，民進黨的中央和地方團隊，即使在逆風中，仍然從不放棄理想；只有民進黨到最後一刻還在談政見，只有民進黨到選戰最後關頭還在關心國家重要產業的發展」。

蔡英文說，所以這次的選舉一樣很關鍵，「我要跟你拜託這一張票，投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾」。

蔡英文說，「如果你是總統大選曾經投給我的人，面對後疫情時代的挑戰，經濟發展與台灣對外情勢的挑戰，請你借我力量，支持我推薦的候選人，讓我們可以完成更多的建設與福利」。

蔡英文說，「回家一趟不容易，謝謝你上一次選擇蔡英文，相信我能夠顧好台灣，我也很認真、負責地讓台灣在國際上站穩腳步，也致力於維持台海的和平穩定。這次更不只是一次地方選舉，也會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息」。

蔡英文說，「請你讓我拜託你一票，11月26號，走進投票所，投給我所推薦的候選人。 拜託大家，一起為台灣挺身而出，團結催票、拉票」。