新北永和發生炸物店老闆因「唐寶寶」（唐氏症患者）忘記帶錢憤而報警，過程中老闆不甩唐寶寶不斷低頭道歉，為了40元報警抓人，嚇得孩子不斷發抖，引發軒然大波，憤怒網友隨即肉搜出該炸物店店名，就連老闆臉書也被挖出，發現對方不僅經營炸物店，平日還是古董商人，經手許多價值不斐的文物。

「唐寶寶」的母親在臉書PO文表示，兒子忘記帶40元，向老闆表明當下沒辦法付錢，不斷道歉，但老闆根本不管，直接當場對著唐寶寶大吼大叫，「管你什麼症啦，東西炸好錢交出來，交不出來就報警」，老闆也真的叫來警察抓人。

事後「唐寶寶」母親再度找上老闆溝通，詢問老闆為什麼不讓孩子先打電話，讓大人過來付錢，遭對方嗆「我們很忙，沒有時間等你們」，讓「唐寶寶」的母親相當難過，並到臉書PO文求大家評斷。

老闆臉書很快就被正義鄉民起底，發現老闆資產頗為雄厚，除了經營炸物店，平日還從事古董交易，自介更寫著會不定時開直播介紹、拍賣古物，有想要寄賣的都可以找他服務，保證高價收購。