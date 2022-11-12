資深媒體人趙少康（左）12日到台東為國民黨籍台東市長候選人陳銘風（右）打氣。（蔡旻妤攝）

資深媒體人趙少康12日到台東為國民黨籍台東市長候選人陳銘風打氣。（蔡旻妤攝）

資深媒體人趙少康12日到台東為國民黨籍台東市長候選人陳銘風打氣。（蔡旻妤攝）

資深媒體人趙少康12日到台東為國民黨籍台東市長候選人陳銘風助講，支持者及聽眾慕名前往，趙少康說，他與陳銘風都是工程背景出身，做事實在不花俏，請大家支持。趙受訪時回應，通訊投票是全世界都採納的方式，不僅節省時間也增加投票率，「怎麼想也不懂民進黨為何一直反對。」

趙少康替台東市長候選人陳銘風助講：工程背景出身，做事實在

趙少康說，他在台大念農業工程、美國念機械工程，陳銘風與他同樣是工程背景出身，做事實實在在、紮實不花俏，陳銘風若能當選台東市長，對於台東市建設及都市規畫有很大幫助，呼籲民眾選出最能造福台東的候選人。

趙少康指出，縣市同步很重要，距離選舉剩10多天，縣長選饒慶鈴，市長選陳銘風讓台東更進步。

會後趙少康受訪時表示，全世界18歲人民都可以投票，且全世界人民可採通訊投票，這2項是台灣沒做到的。他說很多學生在西岸念書要回東岸很麻煩，很多人在台北念書要回高雄投票也很麻煩；美國這次選舉4000萬人投票，其中一半就採通訊投票，通訊投票不僅節省時間也增加投票率，已成全世界趨勢，不懂為什麼民進黨一直反對。