中市議員候選人吳佩芸按鈴控告網媒平台冒用她的私密影片，公開散布流傳。該網媒聲明，是遭不法人士「詐騙」，無故意或過失侵害權益。（翻攝網路）

中市議員候選人吳佩芸18日按鈴控告，哽咽指控網媒《新華報導》冒她名義在平台公布她的私密影片，該影片是她4、5年前與前男友拍攝，質疑為何被盜用、惡意公開？且該網媒鄭姓社長還另散布流傳，痛批選風敗壞。事後，鄭發布聲明指稱，他收到署名「吳佩芸」電子郵件的附圖及聲明等，遭不法人士「詐騙」，無故意或過失侵害權益。

《新華報導》鄭姓社長在平台發布聲明指出如下，「本人收到署名『吳佩芸』之電子郵件，檢附圖片及聲明。吳佩芸女士指涉期前男友散佈，本人亦遭不法人士詐騙，絕無故意或過失侵害吳佩芸女士權益之處。 特此聲明，澄清如上」。

吳佩芸昨天已在南屯派出所報案，並到台中地檢署按鈴控告，該網媒及前男友涉及偽造文書、違反選罷法及個資法等罪嫌。

吳佩芸指控，《新華報導》今年11月15日貼文，冒用她的名義，發布題目為「嘿嘿，我是時代力量南屯區參選人吳佩芸」貼文，該文第二段是相關參選人的政治承諾書， 之後再放兩段影片連結，影片內容是她穿著內衣影片。

吳佩芸質疑，該影片只有前男友持有，為何網媒《新華報導》會冒用她的名義惡意編輯，在平台公布，且《新華報導》的鄭姓社長竟還另在457人的Line群組散布，再度傷害。

吳佩芸哽咽地說，她這4、5年來積極努力服務鄉親，為何在選舉的倒數8天，會出現這些影片？還被冒用名義、惡意編輯，公開流傳。

陳孟秀批評選舉受歪風影響，候選人不該被不法的行為影響，她質疑台灣社會是如何看到女性參政？呼籲台中地檢署迅速偵辦，不要讓企圖影響選舉成真， 也希望台灣社會給予關注，這並不只影響吳佩芸的選戰，而是影響女性參政的角色。

私密影片按鈴控告冒名公開流傳 偽造文書違反選罷法個資法