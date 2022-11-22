加密貨幣交易所FTX破產的風暴持續延燒，全球最大加密貨幣投資銀行Genesis Global Capital周一澄清，雖然營運受到FTX破產影響，但公司沒有立即聲請破產的計畫。

日前加密貨幣交易所FTX倒閉，已迫使Genesis暫停客戶贖回和申請新貸款。

此前彭博社引述消息人士報導，Genesis難以為其放款部門籌集新資金，並已警告投資人若再找不到資金，就可能需要聲請破產。

受此消息打擊，周一比特幣跌破1.6萬美元大關，報1.56萬美元，創下2020年11月以來新低價。

Genesis發言人對此表示，公司沒有立即申請破產的計畫，「我們的目標是在不需要提出任何破產聲請的情況下，以協商方式解決當前的情況，公司將繼續與債權人溝通」。

此外，《華爾街日報》報導，消息人士透露Genesis曾向加密貨幣交易所幣安（Binance）尋求投資，但幣安基於未來可能存在利益衝突的疑慮而決定回絕。該報導亦指出，Genesis也曾向私募股權投資公司Apollo Global Management尋求金援。

Apollo尚未回應媒體置評請求，而幣安則拒絕對相關報導發表評論。

FTX與其附屬公司於11月11日在美國德拉瓦州聲請破產，成為幣圈最受到關注的破產案之一，估計約有100萬名客戶和眾多投資人面臨總額高達數十億美元損失。

根據周一披露的法院文件，截至11月20日，FTX的現金餘額為12.4億美元。到11月25日，該公司的現金流估算為4.79億美元，到12月23日將減少2000萬美元，至4.59億美元。

此外，FTX在上周六提交給法院的文件中指出，該公司對前50大債權人的欠款逼近31億美元。

彭博周一亦報導，消息人士透露，在FTX申請破產保護之前，紐約南區檢察署就已經對該公司啟動調查。

FTX破產的風暴從幣圈持續向外延燒，現在也燒到了今年成功衛冕美國職籃NBA總冠軍的金州勇士隊。路透社報導，FTX一名加拿大客戶周一代表FTX境外客戶向美國舊金山法院提出集體訴訟案，指控勇士隊為FTX代言宣傳是詐欺行為。

去年12月勇士隊宣布FTX成為其官方加密貨幣平台。在FTX爆發財務危機後，上周勇士隊已經暫停所有與FTX有關的宣傳活動。

FTX的美國客戶上周向邁阿密法院提告，要求為FTX代言的勇士隊球星Stephen Curry、NFL四分衛Tom Brady、喜劇演員Larry David和網球好手大（土反）直美等名人賠償相關損失，而勇士隊也同列被告。