外媒報導，英國首相蘇納克受訪時表示，台海現狀不應被單方面改變，英國隨時準備支援台灣。對此，外交部今天表示，台灣將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全、區域和平穩定，為全球民主陣營打造堅實安全的供應鏈。

英國廣播公司（BBC）及衛報（The Guardian）報導，蘇納克前往峇里島參加20國集團（G20）峰會途中受訪，被問及是否會將中國重新歸類為對國家安全的「威脅」時表示，他相信中國對英國的價值觀構成「體制性挑戰」。

外交部發言人歐江安表示，外交部注意到媒體報導蘇納克受訪時表示，「對台灣的政策很明確，不應單方面改變現狀，而應以和平方式解決，英國隨時準備支持台灣」相關言論，外交部對英國立場表達歡迎與誠摯感謝。

她說，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化及全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同捍衛台海安全、區域和平穩定，為全球民主陣營打造堅實安全的供應鏈。