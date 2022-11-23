桃園市議員候選人藍士博接獲民眾檢舉，國民黨桃園市長候選人張善政團隊在活動時發放市價超過35元快煮拉麵，藍士博今天到桃園地檢署按鈴檢舉張善政賄選，質疑國民黨不賄選就不會選。不過藍營則回擊，不會抹黑、濫訴就不會選舉？

張善政競辦發言人曾俊豪指出，選戰最後關頭，外界一直在看泛綠陣營會有什麼奧步出現，果不其然，在相關事證不明確的情況下，個別候選人天馬行空，含沙射影編織出一套陰謀論，公然抹黑張善政，相信以桃園鄉親的智慧，自有判斷。

藍士博表示，張善政多次涉入爭議案件，繼發放紅包，這次在地方社團活動上發放「快煮拉麵」。以送禮品為名，實際上行買票之實。在桃園透過地方勢力買票固樁，嘗試動搖桃園市民的投票意願。

藍士博說，這包知名品牌的「媽媽拉麵」，一包在網購價值是55元，已經構成賄選要件之一。且賄選所判斷的標準不僅僅是價格。判斷的重點在於有沒有對價關係。藍士博說，根據他掌握的訊息，民眾拿到快煮麵時，發放的時候都會有人拜票，證明這已然構成買票要素。「今天到地檢署檢舉，就是要告訴張善政，桃園的選風不是你張善政這樣隨意來踐踏的！」

曾俊豪則說，選戰發展至今，泛綠陣營的負面選戰已經有一套SOP，先透過特定媒體或候選人放話，臉書側翼跟進攻擊，再動用媒體製作報導，出口轉內銷的潑髒水已經不是第一次，選民也都已經厭煩，難道不會抹黑、不會濫訴就不會選舉？

曾俊豪強調，該名候選人自甘當綠營側翼，其言論，惡意造假、不實，競辦深感遺憾，民主的選舉不該只有抹黑、潑髒水，就像面對外界批評，就丟擲沙琪瑪攻擊對手一樣，為民主做了最壞的示範。