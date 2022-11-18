花蓮地檢署再查議員選舉賄選案，並起訴一起村長賄選案；檢方發動搜索，將第三選區沈姓縣議員、呂姓助選員12人帶回，檢方指控，沈利用關懷弱勢機會，致贈海鮮、肉品等，涉及約賄選，向法院聲押被駁回，後改20萬元具保候傳。另新城鄉新城村林姓村長候選人及樁腳劉姓（在押）、林姓、黃姓等4人送禮買票賄選案，檢方偵查終結今提起公訴。

地檢署發出新聞稿，檢察官羅美秀指揮調查站、縣警局11日早上發動搜索，將第三選區沈姓縣議員候選人、呂姓助選員及可疑受賄民眾等12人帶回調查，沈某涉嫌於登記參選後，利用關懷弱勢民眾機會，對該選區有投票權選民，贈送具相當價值冷凍海鮮及肉類等食品，且同時發送競選文宣及言詞拜票，涉犯投票行賄罪。

檢方認為沈某期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押必要，向花蓮地院聲請羈押禁見，法院裁定駁回聲請，檢方提抗告，法院撤銷原裁定於今天重裁，諭知沈姓被告具保20萬元、呂10萬元具保候傳，並限制住居且不得與本案其他被告、相關證人有聯繫、騷擾或探詢案情。

另外，檢方偵辦花蓮縣新城鄉新城村林姓村長候選人及劉姓、林姓、黃姓樁腳送禮買票賄選案偵查終結，以涉犯投票交付賄賂等罪嫌提起公訴。劉、林姓被告於7月間，知悉友人林姓被告欲參選村長，即購買電風扇11台、非凡金箔潔膚皂200個、梨山茶等物品，親自或透過其他樁腳致贈17人，約定投票支持林姓村長候選人，檢方聲請羈押禁見劉姓被告獲准，另有1名曹姓被告涉收受賄賂罪嫌，均依法提起公訴。

檢方表示，距離投票日僅剩8天，對於買票賄選案件秉持「嚴查速辦」，於偵查完備後立即依法提起公訴，期望端正選風，花蓮地檢署檢舉賄選專線（03）823-0159、0800-024-099按4。