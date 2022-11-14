半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠主要客戶拉貨入帳，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利再創0.64億元新高，每股盈餘（EPS）1.57元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利1.54億元，已提前改寫年度新高，每股盈餘3.85元。

信紘科第三季合併營收7.57億元，季增29.22％、年增達67.06％，連7季創高。毛利率19.17％，雖低於第二季22.31％及去年同期21.01％，但營業利益再創0.68億元新高，季增5.36％、年增達73.03％，使營益率9.1％，雖低於第二季11.16％、但優於去年同期8.79％。

在營收規模及本業獲利創高，配合業外收益0.13億元，季增29.2％、年增達2.15倍挹注下，信紘科第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利再創0.64億元新高，季增9.27％、年增達90.77％，每股盈餘1.57元，亦創為僅次於2017年首季的次高。

累計信紘科前三季合併營收18.79億元、年增達50.33％，已提前改寫年度新高。毛利率20.06％、營益率8.94％，去年同期為21.22％、8.43％。配合業外收益跳增1.69倍同步挹注，歸屬母公司稅後淨利1.54億元、年增達72.35％，提前改寫年度新高，每股盈餘3.85元。

信紘科表示，旗下廠務供應系統整合業務受惠主要客戶大型擴廠增產，且延伸對後續化學與氣體二次配拆移機服務的需求增加，隨著主要客戶進入拉貨入帳高峰，帶動第三季大型擴建廠案件營收占比達逾3成。

在營收規模放大之際，信紘科致力落實產品及訂單結構優化、各項成本費用嚴控等重要策略，在原物料與人力良好調配下，除了提升整體市場競爭力外，亦展現整體營運良好管理綜效，使毛利率雖有所下滑，但營益率仍維持相對高檔水準。

在半導體客戶建擴廠進入廠務供應系統設備、既有施作拆移機服務工程持續挹注下，信紘科10月自結合併營收2.19億元，雖月減5.15％、降至近4月低點，仍年增26.42％，創同期新高、歷史第五高。累計前10月合併營收20.99億元、年增達47.41％，續創年度新高。

展望後市，雖然設備產業隨主要客戶擴廠增產進度，單月出貨入帳略有波動，但信紘科受惠近年積極擴大營運版圖，堆高在手訂單金額持續創高，在施作工程進度維持穩定狀況下，有機會挹注營運維持良好成長動能，對第四季維持審慎樂觀。