我喜歡測字，不只是因為它能拿來算命，更是一門很棒的國粹學問。光從中國字裡頭，就能窺見許多命理奧祕，怎不迷人？

然而，命理這種流傳千年的智慧學理，由於各朝各代中，總因有些江湖術士藉此扭曲詐騙，把高尚學問加以污名化，或將精準預言誇大，結果淪為怪力亂神、胡說八道的代名詞，可惜至極。

測字的學理只能用「玄妙」來形容它的深刻。想想看，不同的人，在不同的時間、不同的環境裡，用不同字或同樣的字，問相同或不同的事，卻可能有著完全不一樣的答案，還要精準，可見得其中有多麼複雜。

某日有個學生在我下課後，哭哭啼啼地跑來找我，說昨日在打工的公司宴會場合裡，不慎遺失雙親贈與的珍貴項鍊。那是她十八歲生日時的生日禮物，意義非凡，價值不菲，十分急切想尋回， 於是留下「匡」字請求一測。

本來我非常不願意接受這種方式的請求，因為請人測字，並不是「你來我就要幫測，你不需要時就丟一邊」，這樣很犯忌諱；只是看這個大孩子已慌如熱鍋上的螞蟻，涕淚橫流，態度真誠懇切，在請示神明獲得同意後，只好破例，且三兩秒心中立刻便有了答案，不過需要給這個迷糊學生一點教訓，所以先言明：「找回是有希望的，但妳若不積極尋找，不但希望不大，甚至會找不到！」然後肯定地告訴她：「就在某個櫃子裡。」

「可是……可是……老師，什麼櫃子啊？那個宴會場合我都找遍了，就是沒有！」她顯然不太理解。

我只回答她，不會掉在地上，其他不多透露。

從字形字貌來看，與「土」無關，當然不會掉在地上！而她寫「匡」時，原子筆留下的最後一橫筆畫，多了一點油墨，等於「匡」裡的「王」看似「玉」，即寶貴的遺失物（那條項鍊）；而外頭既然包著「ㄈ」而非「口」，四邊有一邊缺口，可見應在無門的櫥櫃裡，不會被封包或隱藏，且容易看到。

另外，再用命理觀之，該時辰問「尋物」，當屬吉時，很快就能找到，只是不能讓她高興得太早，依然要她賣力找，並暗示她趕快鎖定櫃子這類地方，否則一旦被人撿走，絕對更麻煩。

第二天晚上，我下班回家打開臉書，果真看到她傳來在櫥櫃找到項鍊的好消息。但我沒有多大喜悅，相反的，因為她寫了一句「感謝老師的測字解惑幫忙」，這下好了，成堆成群要求測字的大孩子全來啦！整夜暴增的信件，簡直灌破了咱家電郵容量，逼得我一概嚴詞拒絕，好不容易才平靜下來。

為避免困擾，以及發生魯莽、不禮貌行為，我還是向所有親戚、學生、同事、友人、讀者喊話，今後不再被動接受測字要求，除非情況緊急特殊，且須先請示老天爺才行，若准了，才測；若不准，那就一翻兩瞪眼，別再纏了，再纏一百次也沒用，不如去廟裡求籤，或是找什麼「通靈少女」、「通靈師姑」比較快。

【內容簡介】

人眼見靈異，心眼得啟示，18段跨越陰陽的真實人生、超越生死的生命習題。看過的人都說，非常推薦不敢看鬼故事和恐怖小說的人一讀！在生魂與死靈的不同世界裡，有悲憫、有驚奇、有無奈，有溫情……在人、鬼、神的互動中，看見了人生的道理！

親身見證的幽界奇遇，體察醒悟的人生百態，

體驗人所不能感受的衝擊，靈視人所看不見的存在！

那些你看不見的靈與魂——可能是已經去世的家人、是神靈下降的凡人；或是來報恩的前世親友；或是有所求的四方陰靈……

→每次選舉開票前四十五天，那個乞丐般的怪老頭就會出現，脖子上掛著預測選情結果的看板，而且百分之百命中！

→他豁出命才從公車下保住了孩子，卻被「預言」他傷好之日，就是孩子命歸之時……

→為愛守身的正直帥大叔，竟不受控性騷擾女性、約砲已逝好友的妻子，而他日漸憔悴的臉上竟浮現另一張血肉模糊的臉……

→意外被懷念的麵店盛情招待，原來老闆的母親，正是他那日在殯儀館帶她找到「自己的告別式會場」的老太太。

→荒落的古宅、上不去的二樓、摘頭放在腿上梳髮的美少女，為什麼拿著萊卡相機的老爺爺要慫恿他來這個鬼地方？

→遲了半小時，打掃阿姨才幫他媽媽把午餐便當送到，但是……他明明是從他媽媽手中接過那個便當的啊！

→絕色美女空服員親切殷勤，旅客竟都視而不見，視力實在有夠鈍……且慢，為什麼玻璃窗上沒有反射出她的身影？

「我沒有騙人，我是真的看見了！」

他只是個在大學裡教書的老師，也是電視新聞幕後製作團隊成員，同時也是配音員、戲劇編劇、漫畫家，但他還有個特殊能力——從小就能看見無形的靈與魂，而且不僅能與無形交流互動，甚至能預知未來！

與生俱來的靈異體質，讓他的成長之路一路跌跌撞撞，甚至年少時曾有日日身陷極度恐懼的陰暗幽谷歲月，但因緣際會，也獲得了「另一世界」協助的感恩事蹟，因而造就出與一般人全然不同的人生際遇。這從小到大不離高潮迭起、驚險萬分的氛圍，如實地呈現在每一篇故事中。

這是一本描述發生在人世間，人與鬼靈互動的生命故事！每一篇故事皆是真實的，來自生活周遭，無論是溫情充滿、曲折離奇，或是光怪陸離、恐怖驚人，都是要引導你進入無邊無際的靈異世界，去看看真實的種種百樣人生，感受不同的生命滋味。

明冥的界線中，遇到的是詭異離奇事件，也是一段段真實人生的轉折；感受到的是驚懼的奇幻靈異，也是一場場撼動生命的真情！

【作者簡介】

張其錚

輔仁大學大眾傳播系畢業，銘傳大學傳播管理研究所畢業。

身為資深電視節目製作者、新聞編輯，資歷接近三十年，也於大學兼任教職屆滿二十年；之前曾在航空旅遊業服務四年，獨自走遍全球，加上自幼以來獨特通靈本能，所以與一般人眼界所見、角度及感觸大不相同。

雖然歷經人間各種酸甜苦辣，與觀點不被眾人理解、或屢遭嘲諷誤解的痛楚，還有三度自鬼門關驚險返回的紀錄，卻打造出作者多彩繽紛的人生旅程，意外豐富了心靈世界，找到另類領悟。

個性融合水瓶座創意、魔羯座嚴謹、獅子座開朗與天秤座的正義，自嘲是個「多元神經病」瘋子。除電視節目製作、新聞編輯本業及教學專長外，也是戲劇編劇、配音員、企劃師、業餘漫畫家，觸角廣泛而多元。

離耳順之年漸近的現下，自覺應放慢腳步，透過業餘通靈人身分，專注讓更多陽間人們認識理解與神界、靈界、冥界之間關聯；不敢自詡是橋樑或代言人，只盼在多變亂世下，藉由眾多經歷個案引導，開拓讀友的不同視野，消除原有神秘恐怖的錯誤刻板印象，正面看待與應對，並祈求天下平靜無災、和樂安康。