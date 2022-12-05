鬥毆過程當中有車輛受到毀損。（警方提供）

雙方人馬集結在馬路上鬥毆。（警方提供）

金門昨（4）日晚間發生連續鬥毆事件，一名黃姓男子與另名洪姓男子因網路上曾有糾紛因而相約談判，過程當中雙方人馬再度爆發衝突，前後於金城鎮、金沙鎮及金寧鄉發生鬥毆，導致其中一方成員盧姓男子傷重送醫，警方獲報後漏夜偵辦，將涉案人等帶回偵訊，依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

警方表示，黃男與洪男之前因為在網路上的發言結怨，雙方相約昨日晚間在金城鎮北堤路停車場談判，豈料當場就發生第一波衝突，之後2人又再度集結人馬，再度於金沙鎮金沙水庫附近及金寧鄉后湖海濱發生2波衝突鬥毆。