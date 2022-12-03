桃園市有名資力豐厚的林姓男子，8月時遭黃姓男子為首的4人盯上，黃男等人先以賭博為由約出林男，待林男一到便持槍搶奪其身上的現金、黃金等值錢物品，事後再分贓，警方獲報循線逮到涉案的4人，檢方近日偵結依加重強盜罪起訴4人，其中身為主謀的黃男到案後矢口否認，甚至想推給其他共犯，態度惡劣，建請法院從重量刑。

黃、陳、詹姓男子盯上財力豐厚的林男，認為林男不喜和公務機關往來，發生事故有極高機率不會報案，便夥同另外1名林姓男子，假藉賭博知名，設局約林男到桃園市大溪區仁美街會合，林男於8月15日載著友人葉姓男子於凌晨50分抵達，陳、林2人戴上黃男事先準備好的黑色頭套與手槍，立即持槍壓制林男及葉男，要求交出身上的值錢物品。

林男拿出28萬元的現金、1條5兩種的黃金項鍊、1兩8錢的黃金手鍊及車鑰匙，葉男則拿出3兩的黃金項鍊。陳、林兩人得手後，陳開著剛才搶來的車輛載林男駛離，黃、詹兩人則開著另部車跟在其後，隨即來到大溪區偏僻處分贓，再將剛搶來的車輛棄於武嶺橋附近。

林、葉兩人被搶後趕緊報警，警方循線逮獲黃、陳、詹、林共4名涉案的男子，檢方近期偵結依加重強盜罪起訴，其中認為主謀黃男到案後矢口否認，甚至想推給其他共犯，態度惡劣，建請法院從重量刑；陳、詹兩人到案後供詞反覆，但有供述部分案情，且陳男已委由親屬賠償林、葉2人損失，請於法定刑度內量處適當之刑；林男到案後則坦承所有犯行，且陳述行搶細節，所犯雖屬重罪，仍請於法定刑度內從輕量刑。