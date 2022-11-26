YouTuber網紅蔡阿嘎日前推出影片，以網友票選列出全台10大正妹里長候選人。26日九合一選舉開票結果出爐，最終有6人當選，第一名人氣王陳紫渝也成為新科「里長妹」；而其中4人則遺憾落馬，幾家歡樂幾家愁。
當選組：
第一名：陳紫渝 新北市永和區永福里里長
第二名：蘇虹宇 新竹市北區金雅里里長
第三名：何芝寧 新竹市埔頂里里長
第四名：洪佩琦 南投縣草屯鎮敦和里里長
第六名：李品君 台北市南港區聯成里里長
第十名：林季蓉 新竹市公園里里長
落選組：
第五名：劉秋婕 台南市永康區北灣里里長
第七名：林采霏 台中市北區淡溝里里長
第八名：羅羽涵 桃園市金陵里里長
第九名：施岱伶 新北市三重區過田里里長
蔡阿嘎14日曾上傳最新影片表示，今年出現許多正妹里長參選，因此決定舉辦網友投票，選出最正的10人。此外，評比標準50％為網友投票，另外50％是由他本人評分，因此排行結果融合了客觀數據跟主觀喜好，「今天沒有要談什麼政策啦，我們就是這麼膚淺！」引發一陣熱議。
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