衛福部長薛瑞元針對政府擋疫苗爭議的「掮客說」引爆熱議，媒體人張禹宣21日在臉書發文表示，這非但沒幫民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值降溫，還連向來「我佛慈悲」的佛光山都能惹怒，搞到連陳時中都自知理虧站不住腳，這才狠心跟薛瑞元「一刀切」，說出「他講話自己負責」、「獨立的人格」甚至直接喊出「掮客是指國際上很多掮客」，寧願髮夾彎也要斷得一乾二淨，大酸薛瑞元明天回應是否還笑得出來？

張禹宣表示，今日佛光山的新聞稿，眉角只有第一段「少數政治人物」「悖離事實」，以佛光山來說這兩段文字已經是用字激烈到發火階段，用高度的「針對性」回應薛瑞元的「針對性」宗教團體。

他強調，事實上，不管台積電、永齡、甚至慈濟都是透過同樣的法務系統與管道，與上海復星採購，基本上根本沒有「掮客」甚至中間人，薛瑞元「掮客騙子」的說法，加上宗教二字，等同把矛頭對準佛光山，佛光山聲明中說的很清楚，原先是打算，透過與嬌生往來頻繁的醫師會員，共同集資向「原廠」採購。所以請問薛瑞元，掮客在哪？

「更遑論掮客與民眾的仇恨又何來關聯？」張禹宣說，今天陳時中的仇恨值來源，是源自周玉蔻、源自萬華破口說、源自公廁影片、源自幹話連連，難道今天在夜市怒嗆防疫不力的年輕人，也是掮客派來的？今天菜市場的阿婆嗆「走開啦」，也是掮客指示？難道摟人妻的手、造假的文件，也是掮客念力指使？

張禹宣酸，陳時中也自知理虧站不住腳，這才狠心跟薛瑞元「一刀切」，說出「他講話自己負責」「獨立的人格」甚至到了晚間更狠，直接喊出「掮客是指國際上很多掮客」，寧願髮夾彎也要斷得一乾二淨，就看薛瑞元明天回應是否還笑得出來「哈哈哈哈哈」？現在自己好笑了吧。