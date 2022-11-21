針對衛福部長薛瑞元說民進黨台北市長候選人陳時中是因為擋人財路、擋了疫苗掮客，因此遭受攻擊，仇恨值才會高。國民黨台北市議員王鴻薇痛批，不只陳時中切割叫他自己負責，面對立法院、媒體追問疫苗掮客名單，也只會傻笑四聲，薛瑞元自己才是政治小丑，除了操作仇恨、試圖影響選情，爆料根本沒有證據，信口雌黃。她並三問「疫苗掮客是林全嗎？疫苗騙子是呂秀蓮嗎？」嗆爆薛瑞元。

「既然薛瑞元說的這麼斬釘截鐵，我就問你。」王鴻薇今(21日)在臉書發文問：1、前副總統呂秀蓮接受中視專訪時驚爆，她是最早被阻擋買疫苗的人，當時要見陳時中部長還被拒絕，請問薛瑞元她是不是你說的疫苗騙子？真心救人被你含沙影射，醫者仁心，但這種衛福部長簡直惡毒。

2、林全的台灣東洋過去曾對外召開記者會宣布取得BNT授權，可就疫苗交貨數量、時間、價格與台灣主管機關協商，並積極扮演BNT與政府間的溝通橋樑，卻與政府談判破局，請問薛瑞元，他是不是你說的疫苗掮客？

王鴻薇直批，真的不客氣說，高端疫苗黑幕重重，陳時中強硬護航，卻落得國際不認證的結果，把台灣老百姓當成白癡，浪費多少時間、人力、國家財產。如今薛瑞元還敢做賊喊捉賊，丟臉丟到國外去。