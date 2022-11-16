九合一選舉倒數僅剩10天，縣市長候選人積極衝刺，政黨之間的競爭也非常激烈，總統蔡英文更是為了民進黨奮力幫許多候選人拉票。前立委郭正亮今（16）日就表示，有「兩件事」可以看出民進黨執政下的黔驢技窮，郭認為是「拉高抗中保台議題」和「立委助理費問題」，這讓他直呼「真的快昏倒」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，有「兩件事」可以看出民進黨執政下的黔驢技窮，第一個就是「蔡英文拉到抗中保台拉那麼高」，還說「要向世界證明，我們堅持國家發展的路線、守護民主自由的決心」，這讓郭正亮直呼：「我真的是聽了快昏倒，執政不好為什麼不下台，抗中保台執政萬萬年嗎？」

郭正亮更點出第二件事就是「現在都在討論一個立委的助理費60萬的問題」，郭驚呼「這簡直是荒唐離奇，一個堂堂的九合一選舉，選到最後一個月，竟然只有兩個議題，一個是地方縣市長根本管不到的抗中保台議題，一個是立委管帳出了問題，各縣市的成敗都沒人來檢討欸，還好意思說自己民主政治，真的是丟臉到家」。