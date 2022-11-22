九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都進入了白熱化的競爭，投票日將於本周六（26）日登場，中選會日前也公告，新冠肺炎確診者不得出門投票。對此，就有臉書粉專直呼「民進黨以民主之名，扼殺百萬選票」，更痛批「國家機器被掌握／濫用，傷害真的極其可怕」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》今（22）日指出，民進黨為了選舉，無所不用其極，抹黑、抹紅、潑髒水等等戰術，已經是專業分工、習以為常，但還有一招同樣可惡，就是阻止潛在的反對民眾投票。該粉專提及，「審視一下，疫情三年以來，因各種原因受阻無法回國，而被除籍的人數約有30萬，這些人無法投票。兩岸航點從71個減少到4個，造成價格高、數量少、時間緊，因為預算、買不到票、或時間排不出來而可能無法投票的人數，約在50萬左右」。

該粉專也指出，衛福部又說確診者禁止投票，還用罰款來恐嚇民眾，就看準一般人害怕被查水錶，不會冒著20萬至200萬的風險出來，憲法是有規定人民投票的權利，「但大選在前，利益在後，黨要擋就擋，誰理你違憲不違憲，反正等風頭過了，也沒人會再提」；還有，投票日困在軍營裡的軍人，數量也約有10萬。以上總計就有100萬人，兩岸緊張，軍人與台商的風險最高，而被疫情造成身體或財務傷害的人，估計對黨也不會有好感，因此預期這兩類人反黨比例高，若抓七成，就是70萬票。

該粉專強調，有些區域戰況膠著，勝負在3％之內，選舉多一票就贏，少一票就輸，70萬的潛在反黨票，可能代表數十個議員席次，與一兩個縣市長席次，仟百億利益在上，黨當然是計較到底。該粉專更直呼，「軍人只要輪休／提前投票就能解決，台商只需要增加航點／航班，而確診者，只要時間／場域錯開就可以出門投票，方法多得是。其中最簡單的解法，就是開放通訊／郵寄投票，一次解決所有的問題」。

該粉專最後也說，「中選會擺明裝死，拿了200億的數位部唐鳳也一起裝死，他們不動就是不動，單是不做事不開會，就可以卡死所有人，我們也真的沒辦法。國家機器被掌握／濫用，傷害真的極其可怕」。