台積電創辦人張忠謀近日證實繼5奈米廠之後，3奈米製程也將移轉美國。前立委蔡正元今(22日)在《大新聞大爆卦》節目指出，台積電到海外的投資一定要經濟部批准，但經濟部長王美花不敢批，至少有行政院長蘇貞昌、總統蔡英文的批准。然而批准這個卻換不到參加CPTPP、印太經濟架構等國際合作，只換到有打台海戰爭的機會，有如〈為著10萬塊〉那首歌一樣，把台積電像養女一樣推入火坑，這樣賣台真是不折不扣的漢奸。

蔡正元表示，台灣幹了什麼蠢事呢？美國送含萊克多巴胺的豬肉給台灣人吃，我們運了台積電給他們；然後美國運了很多又爛又貴的武器給台灣，我們運了很多半導體的科技人才給美國。請問，這是民進黨政府？如果這不叫賣台，什麼叫賣台？在掏空台灣嘛！

「而且台積電任何到海外投資，一定要經濟部批准。」蔡正元指出，那經濟部長王美花敢批准這麼重大的事嗎？一定看蔡英文的臉色，蔡英文不同意，她敢批准嗎？今天假設台積電到大陸設廠，她馬上不批准，大概只有128奈米可以去吧？所以至少蔡英文、蘇貞昌、王美花，公文流程上是這3個人批准的，那她批准這個為我們台灣換到什麼？為我們換到我們有打台海戰爭的機會。

蔡正元說，以前講老半天，吃萊克多巴胺可以加入國際組織，現在澳洲總理不是打我們臉了嗎？CPTPP台灣沒有資格參加；再來，印太經濟架構，這種很糟糕的流水席，我們連上桌的機會都沒有，那蔡英文政府為我們台灣爭取到什麼？還是妳有什麼把柄在美國人手上，所以美國說一，妳不敢說二？美國說要給台積電，妳就給台積電？要半導體人才就給半導體人才，要台積電的營業秘密資料，妳也只好同意給？

「人家那個號稱親美的尹錫悅，都還會出來當擋箭牌啊！說我不同意、我不准，讓三星有喘一口氣的機會。」蔡正元強調，如果蔡英文願意做這樣一個保護台灣的角色，不保台積電怎麼保台咧？不是說護國神山嗎？怎麼送去當護美神山？變成以後大陸打不打台灣，對美國無所謂了嘛，他已經拿到台積電的最先進製程了。

蔡正元直批，民進黨是舔美舔到這種程度，連台積電都可以賣，這就像以前〈為著10萬塊〉那首歌一模一樣，賣掉養女，就把台積電像養女一樣推入火坑這樣賣，這樣賣台真是不折不扣的漢奸集團。