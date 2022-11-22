選戰倒數，桃園市長選舉仍在拉扯，但近日傳出，有地方人士集資10億元，宣稱押民進黨桃園市長候選人鄭運鵬勝選者，可以大賺1賠4。國民黨今天批評，相關做法已是「假賭盤、真賄選」，企圖影響選情，呼籲檢警調立即介入調查。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天也呼籲，選戰最後倒數，正副總統不應再以選舉優先，因輔選行程造成基層員警過勞。

此外，洪孟楷說，九合一選舉關係地方發展，呼籲全民監督，拒絕任何奧步橫行；檢調也應秉持正義，不應有黨派之分，對地方選舉歪風與地下賭盤立即啟動調查，嚇阻惡劣選舉歪風影響投票結果。

國民黨文傳會前主委凌濤表示，選戰倒數，近日民進黨陣營卻祭出5大奧步，企圖影響選情，包含：賭盤介入選舉、以2024總統大選離間黨內要角、虛擬重大投資假象、情緒勒索人民與黑函偽造文書等，企圖影響選情。

凌濤指出，現在桃園傳出地方人士集資10億元，用開PK盤讓票方式，以押鄭運鵬贏可以1賠4假賠率大賺，企圖影響選情，「假賭盤、真賄選」；此外，綠營還散布訊息，以2024總統大選離間藍營黨內要角，企圖影響國民黨軍心。

此外，凌濤說，鄭運鵬宣稱台積電要到龍潭科技院區設廠，但經濟部澄清龍科三期連土地都還在規畫，鄭運鵬為了選情利益散布重大投資假象，傷害台積電，洩漏台積電未來可能投資方向。

凌濤也批評，蔡英文近日以「1126給世界一個正確訊息」恐嚇人民，情緒勒索人民，難道選後台海會增加衝突？中美台架構將被影響？還是以「中國台灣」名義跟大陸三大國企做生意的鄭運鵬賣台做法，才是民進黨要給全世界的訊息？

凌濤說，近日桃園還傳出台灣30幾年前實體黑函塞信箱選舉方式，令人不齒；還有如臉書粉專「無良公關公司」偽造「找狗仔跟拍陳時中」網路黑函，不僅違反法律更違反政治道德，難道這就是民進黨選舉最後的奧步手段？

洪孟楷表示，選戰倒數，地方選舉抹黑、造謠奧步不斷，但國民黨現在想的只有2022，為台灣人民拚好日子，沒有2022就沒有2024。