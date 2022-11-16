距離年底地方大選剩不到15天，總統蔡英文13日晚間出席民進黨台北市長候選人陳時中感謝音樂會時指出，「我們不只是要投給台北的進步、投給台北的發展；我們還要向世界證明，我們堅持國家發展的路線、守護民主自由的決心」。對此，前立委郭正亮14日就表示，「這樣的講法只證明了『抗中』只是要『保綠』，狐狸尾巴都露出來了」。

蔡英文在陳時中感謝音樂會致詞時表示，今年的選舉，是台灣關鍵之戰。我們不只是要投給台北的進步、投給台北的發展；還要向世界證明，我們堅持國家發展的路線、守護民主自由的決心。蔡英文說，過去這幾年來，國際局勢發生很多變化，但是，國際對台灣支持的力道，也越來越強。她要告訴大家，越是在變動的時候，我們就越要站穩腳步，展現決心。站穩腳步，就是要好好打拚經濟、努力建設，壯大台灣。

郭正亮14日就在網路節目《新聞大白話》中表示，「這擺明了是拿不出政績，才用『抗中保台』喊話要民眾支持，這是地方選舉，還扯到說讓國民黨贏得縣市長，全世界會以為台灣不再『抗中保台』，這是在講什麼啊？太離譜了吧？」郭正亮也坦言，「我們台灣有過多少次的地方選舉，國民黨跟民進黨也都各贏過，有改變過兩岸路線嗎？」

郭正亮更猛轟蔡英文，「這個就是挑戰大家的常識，以為大家的IQ跟妳一樣欸」，郭正亮也認為「就是蔡英文真的沒牌了，只有這一招，沒有政績只能講這一招。這樣的講法只證明了『抗中』是『保綠』，狐狸尾巴露出來了，『抗中真正是要保綠，拿不出政績』」。